Rapina choc all’Arenella è caccia all’uomo per recuperare il bottino

Nella zona dell’Arenella, a Napoli, si è verificata una rapina in una filiale bancaria di piazza Medaglie d’Oro. Tre uomini armati sono entrati nell’edificio, prendendo in ostaggio 25 persone. La polizia ha avviato le ricerche per identificare e catturare i responsabili. L’evento ha generato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Almeno tre rapinatori hanno assaltato la filiale di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, a Napoli, con 25 persone tenute in ostaggio. Caccia all’uomo dopo la fuga attraverso le fogne. È caccia ai banditi che nella giornata di ieri hanno messo a segno una clamorosa rapina nella filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella. Momenti di forte tensione durante il colpo: circa 25 persone, tra dipendenti e clienti della banca, sarebbero state tenute in ostaggio per tutta la durata della rapina. I malviventi, con il volto coperto da maschere – che alcuni testimoni hanno associato a volti di attori cinematografici – avrebbero agito con rapidità e precisione.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Rapina choc all’Arenella, è caccia all’uomo per recuperare il bottino Notizie correlate Tentata rapina a Lonate Pozzolo. Terminata la caccia all’uomo: preso il terzo, presunto compliceÈ terminata la caccia all’uomo per uno dei protagonisti della tragica rapina avvenuta lo scorso 14 gennaio in una abitazione di Lonate Pozzolo, un... Napoli, la rapina con ostaggi in banca al Vomero: è caccia all'uomo per scovare i banditiCaccia all'uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre, che nella giornata di ieri, hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Credit... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori con maschere di attori famosi si danno alla fuga; Napoli, rapina choc al Crédit Agricole: 25 ostaggi, poi la fuga nel sottosuolo; Gli ostaggi: Momenti di paura, ma sangue freddo per salvarci; ? Rapina a Napoli con ostaggi, tutti i dettagli dal web - ULTIMA ORA -. Rapina in banca a Napoli, chi sono i ladri in fuga: «Tutti napoletani, gentili». L'incubo degli ostaggi e la rabbia dei correntistiUn colpo da manuale, studiato nei minimi dettagli e messo a segno con una freddezza disarmante nel cuore del quartiere Arenella. La filiale del Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro ... leggo.it Rapina in banca all'Arenella, i correntisti: «In quelle cassette i ricordi di una vita»Tanti clienti in fila davanti alla sede di piazza Medaglie d'Oro del Credit Agricole. Ognuno con l'ansia di sapere se la propria cassetta di sicurezza è tra quelle che sono state svuotate durante il ... ilmattino.it Rapina choc a Napoli: ostaggi in banca all’Arenella, intervento dei carabinieri e fuga dei banditi. Cosa è successo e quali sono gli ultimi aggiornamenti. facebook