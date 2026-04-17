Raphinha | il legame con Ronaldinho la rinascita al Barça e l’ossessione Mondiale

Raphinha, attaccante del Barcellona, rivela il suo legame con Ronaldinho, ricordando un evento del 2003 quando, a sette anni, partecipò alla festa di addio del brasiliano prima del suo trasferimento in Europa. Il giocatore parla della sua rinascita con il club catalano e delle sue ambizioni di partecipare ai Mondiali. La sua carriera si è sviluppata tra momenti di crescita e desideri di raggiungere i grandi traguardi internazionali.

Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Nico Paz svela: «Nessun contatto con l’Inter, Fabregas il fattore più importante della nostra stagione. Sul Real Madrid e su Messi.» Infortunio Retegui, c’è frattura! Stagione finita per l’attaccante dell’Al-Qadsiah: uno stop che può avere ripercussioni anche sul suo futuro Cagliari, Giulini svela: «Pio Esposito è un mio grande rimpianto, stavo per prenderlo 2 anni fa ma ora ci godiamo Sebastiano! Su Palestra e Caprile ho una convinzione» Palestra Inter, stasera l’esame San Siro col suo Cagliari: ma in futuro. Gli scenari a partire...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Raphinha: il legame con Ronaldinho, la rinascita al Barça e l’ossessione Mondiale Notizie correlate Raphinha: dal sogno con Ronaldinho alla vetta del calcio mondialeL’ambizione di Raphinha per raggiungere la vetta del calcio mondiale trova le sue radici in un evento magico avvenuto nel 2003, quando il calciatore... Leggi anche: Balla al traguardo, voleva essere Ronaldinho e ha rotto con la Norvegia: chi è Braathen, l'eroe del Brasile Approfondimenti e contenuti Si parla di: Raphinha | dal sogno con Ronaldinho alla vetta del calcio mondiale. Mi preparo fin da quando ero bambino. Dal mito Ronaldinho alla voglia di vincere il Mondiale col Brasile: Raphinha cerca la consacrazione definitivaNegli ultimi due anni l'ala del Barcellona è diventata una delle migliori al mondo, ma il sua consacrazioen definitiva potrebbe essere legata alla vittoria del Brasile ai Mondiali. goal.com Raphinha a rischio squalifica dopo Atletico Madrid-Barcellona: il precedente Neymar pesa sulla UefaIl brasiliano sotto osservazione della Federazione: rischia una stangata per i gesti ai tifosi avversari a fine match e per le parole molto forti nei confronti ... fanpage.it