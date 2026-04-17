Quartiere Stazione la rigenerazione urbana entra nel vivo | bando pubblico per animare l’ex Arrigoni

Nel quartiere Stazione di Cesena si sta procedendo con un nuovo passo nella rigenerazione urbana dell’area, grazie a un bando pubblico recentemente pubblicato dal Comune. Questo bando riguarda la gestione e l’animazione di una parte dell’edificio ex Arrigoni, situato in zona Stazione, con l’obiettivo di offrire uno spazio alle associazioni locali. La procedura mira a coinvolgere le realtà del territorio in un progetto di riqualificazione.

Nell’ambito dell'intervento di rigenerazione urbana che interessa l’edificio ex Arrigoni, in zona Stazione, il Comune di Cesena ha pubblicato un nuovo bando relativo alla gestione e animazione di una porzione dell’immobile con lo scopo di mettere a disposizione una ‘casa’ alle associazioni locali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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