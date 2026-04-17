Per la partita di San Siro tra Inter e Cagliari, i due allenatori hanno annunciato alcune variazioni nelle formazioni rispetto alle precedenti. L'allenatore dell'Inter ha deciso di introdurre due novità, mentre quello del Cagliari si affida alle capacità del giovane talento. Le scelte dei tecnici riguardano sia giocatori titolari che alcune rotazioni, in vista di questa sfida del posticipo.

di Lorenzo Vezzaro Probabili formazioni Inter Cagliari: le scelte dei due tecnici per il posticipo di San Siro tra turnover e conferme. Torna in campo questa sera l’Inter, con l’obiettivo di dare continuità alle vittorie ottenute contro Roma e Como. Rispetto alle ultime uscite, il tecnico Cristian Chivu è pronto a varare alcune novità significative nell’undici titolare, figlie di una gestione attenta delle energie in vista del finale di stagione. La squadra nerazzurra punta a mantenere intatta la propria solidità, affidandosi a elementi che hanno già dimostrato di poter recitare un ruolo da protagonisti quando chiamati in causa. Le novità in difesa: Carlos Augusto e il ballottaggio De Vrij-Acerbi.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabili formazioni Inter Cagliari: Chivu lancia due novità, Nicola si affida al talento di Kilicsoy

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