Stasera si gioca l’anticipo della 33ª giornata di Serie A tra Inter e Cagliari. L’allenatore dell’Inter ha tre dubbi di formazione e potrebbe optare per un leggero turnover rispetto alle ultime partite. La partita rappresenta l’apertura ufficiale della giornata e si svolge in un clima di attesa per le scelte della squadra nerazzurra. Nessuna delle due squadre ha ancora ufficializzato le formazioni definitive.

Chivu farà un leggero turnover stasera contro il Cagliari, nell’anticipo della 33esima giornata di Serie A. L’Inter ha la possibilità di allungare a +12 sul Napoli secondo, impegnato sabato alle 18 contro la Lazio, mentre martedì prossimo si giocherà l’accesso alla finale di Coppa Italia: a San Siro ritroverà il Como dopo lo 0-0 dell’andata. Chivu dovrà fare a meno di Sucic (squalificato), dell’acciaccato Bastoni e degli infortunati Bisseck e Lautaro. I dubbi del rumeno sono essenzialmente tre: in difesa, tra Acerbi e de Vrij con l’olandese ora leggermente in vantaggio; a centrocampo, tra Mkhitaryan e Zielinski con l’armeno che ha più chance: infine in attacco, Bonny davanti a Pio Esposito per affiancare Thuram.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Probabili formazioni Inter-Cagliari: Chivu ha tre dubbi

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