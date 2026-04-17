Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi, 17 aprile 2026, si attesta a 0,401 euro per metro cubo standard (Smc). Si tratta del valore del PSV, ovvero il prezzo di riferimento per il gas naturale all’ingrosso nel mercato italiano. Le variazioni di questa quotazione dipendono da diversi fattori di mercato, ma in questa giornata il valore si mantiene stabile rispetto alle ultime rilevazioni.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 17 Aprile 2026, è pari a 0,401 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo il prezzo medio giornaliero di 42,93 €MWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al PSV ha mostrato una tendenza al ribasso, dopo una fase di volatilità che aveva visto i valori superare anche i 0,54 €Smc nella prima metà di Aprile. Dal 14 Aprile 2026, quando il prezzo aveva raggiunto 0,482 €Smc, si è registrata una discesa costante che ha portato il valore odierno a livelli minimi rispetto alle ultime due settimane.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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