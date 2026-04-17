Ponte crollato sul Trigno la figlia del disperso | Basta attese ridatemi mio padre

Un ponte sul fiume Trigno è crollato, lasciando una persona dispersa e creando un'operazione di ricerca in corso. La figlia del disperso si rivolge con urgenza alle autorità, chiedendo di intervenire subito e di rimuovere i detriti per facilitare le ricerche. Angelica Racanati, parte della famiglia coinvolta, ha espresso la sua frustrazione per il tempo trascorso senza che siano state prese azioni concrete.

"Non è normale. Non è accettabile. Il 2 aprile è crollato il ponte sul Trigno. Mio padre era lì. E da quel giorno. è sparito nel nulla. Oggi ci dicono che, con alta probabilità, la sua auto è ancora sotto i detriti di quel ponte. Sotto metri di macerie. Sotto il silenzio. Sotto l’attesa. E io mi chiedo: quanto tempo deve passare ancora? Quanto vale la vita di mio padre?"., Sono parole cariche di dolore ma anche di rabbia quelle di Angelica Racanati, la figlia di Domenico Racanati, l'uomo originario della provincia di Foggia disperso nel crollo del ponte sul fiume Trigno, avvenuto nelle scorse settimane a Montenero Di Bisaccia, in provincia di Campobasso.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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