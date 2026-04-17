Per festeggiare i 50 anni dall’uscita di “Wish You Were Here”, Sony Music Italy ha collaborato con l’Inter per creare una linea di prodotti dedicata ai Pink Floyd. La capsule collection include oggetti ispirati al celebre album e vuole rendere omaggio al loro capolavoro. La collaborazione tra il gruppo musicale e la squadra di calcio ha portato a una serie di articoli esclusivi, disponibili in edizione limitata.

Per celebrare il cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione di Wish You were Here, Sony Music Italy -in collaborazione con l’ Inter – ha deciso di rendere omaggio al capolavoro dei Pink Floyd attraverso un’esclusiva linea di prodotti. Una capsule speciale, che mette in relazione musica e pallone, e che includerà vinili speciali, ma anche plettri, bacchette e una speciale maglia del club “brandizzata” dalla band britannica. La collezione è disponibile da mercoledì 15 aprile, mentre, per il bundle composto dalla T-shirt personalizzata e dal vinile occorrerà attendere il 30 aprile. Sony Music Italy: «È un onore per Sony Music Italy celebrare la legacy di una band immortale e di uno storico club attraverso una collaborazione unica nel suo genere».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pink Floyd e Inter, il “team” che non ti aspetti: una capsule collection per celebrare il 50° anniversario di “Wish You Were Here”

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