Pichetto ' non vedo rischi immediati di razionamenti energetici'

Il ministro ha dichiarato di non vedere al momento rischi immediati di razionamenti energetici. Ha precisato che, attualmente, non ci sono segnali che possano portare a interventi restrittivi sulla fornitura di energia. La sua presa di posizione si basa sui dati disponibili e sulla situazione attuale del sistema energetico nazionale. Nessun allarme è stato lanciato riguardo a eventuali interruzioni o limitazioni imminenti.

"Non vedo in questo momento alcun rischio immediato" di razionamenti. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'evento a Torino 'Arpa Piemonte: da 30 anni al fianco dell'ambiente, rispondendo a una domanda sulle conseguenze della crisi energetica seguita alla guerra in Medio Oriente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pichetto, 'non vedo rischi immediati di razionamenti energetici' Notizie correlate Emergenza carburanti, Pichetto non esclude razionamenti: “Ma non torneremo alle domeniche a piedi”È emergenza carburanti anche in Italia, alla luce degli sviluppi della guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz. Crisi energetica, la previsione del ministro Pichetto Fratin: “Riserve solo per un mese, ipotesi razionamenti”Il ministro Pichetto Fratin annuncia che l’Italia ha riserve per un mese in caso di blocco totale, confermando che il governo valuta razionamenti e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gilberto Pichetto Fratin: Ora niente razionamenti di gas e benzina. Ma i prezzi oscilleranno (di L. Sala); Nessun lockdown energetico (per ora), cosa prevederebbe il piano del ministro Pichetto senza tregua; Iran, Pichetto: ad ora no rischi razionamento energia; Automotive, Pichetto Fratin: In Ue rischio di demolire il passato senza saper costruire il futuro. Pichetto, 'non vedo rischi immediati di razionamenti energetici'Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'evento a Torino 'Arpa Piemonte: da 30 anni al fianco dell'ambiente, rispondendo a una ... ansa.it Pichetto, non ci sono rischi per approvvigionamenti di gas in ItaliaIl 5 marzo scorso, in una riunione della Energy Union Task Force convocata dalla Commissione Europea, è stato evidenziato che non vi sono immediati rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di ... ansa.it Il ministro Pichetto inaugura il Villaggio per la Terra: “Dai giovani sogni e speranza per il futuro” - L’iniziativa a Roma in vista della Giornata Mondiale della Terra: “Solidarietà e consapevolezza che diviene azione” - https://www.ilmetropolitano.it/2026/04/16/il-m - facebook.com facebook Il ministro Pichetto Fratin ha confermato l’avvio di una fase di serrata trattativa tecnica con Bruxelles riguardante le misure già previste dal Decreto Energia x.com