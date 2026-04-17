Per ridurre i divari sui territori occorre ancorare la sostenibilità e issare le vele

Il secondo evento organizzato dall’ASviS e AXA Italia si è concentrato sul Centro Italia, evidenziando alcune buone performance in alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile. Tuttavia, sono stati segnalati problemi legati all’ambiente e all’innovazione. Durante l’incontro, si è discusso delle strategie per ridurre i divari territoriali, sottolineando la necessità di ancorare la sostenibilità alle azioni concrete e di impostare un percorso verso un futuro più equilibrato.

TESTO di Andrea De Tommasi del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 23 marzo 2026 Al secondo evento ASviS-AXA Italia il focus sul Centro del Paese: buone performance su alcuni Goal, ma criticità su ambiente e innovazione. D’Abbondanza: lavorare su cambiamento climatico, longevità e inclusione sociale. 230626 Interventi pubblici mirati, politiche coerenti e non calate dall’alto, visione di lungo periodo. Non esiste un’unica ricetta per ridurre i divari e rafforzare lo sviluppo sostenibile nei territori. Eppure, nel dibattito organizzato il 23 marzo da ASviS e AXA Italia presso l’Istituto Luigi Sturzo a Roma, di spunti per un cambiamento concreto ne sono arrivati molti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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