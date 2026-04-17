Durante un briefing al Pentagono, il Segretario alla Difesa ha recitato un monologo che richiama una celebre scena di un film, suscitando sorpresa tra i presenti. La scena, pronunciata come una preghiera, ha attirato l’attenzione di chi assisteva, creando un momento inaspettato in un contesto ufficiale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito al motivo di questa scelta.

Il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha scatenato un dibattito imprevisto durante un recente briefing al Pentagono, dopo aver recitato una preghiera che sembra ricalcare fedelmente le parole di un celebre monologo cinematografico. Il momento di raccoglimento, avvenuto in occasione del recupero di un pilota americano abbattuto in territorio iraniano, ha trasformato un appello spirituale in un caso di analisi testuale tra fede e cultura pop. La preghiera del Sandy 1 e il richiamo al cinema. Durante la cerimonia dedicata all’equipaggio impegnato nella missione di salvataggio oltre le linee nemiche, Hegseth ha scelto di invocare una protezione speciale per i militari coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pentagono, il Segretario Hegseth prega con un monologo di Tarantino

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