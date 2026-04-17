Pd giornata chiave a Udine | attesi in centinaia per la Conferenza programmatica del Fvg

Sabato 18 aprile a Udine si terrà la Conferenza programmatica del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, con la partecipazione prevista di circa 300 persone. L'evento rappresenta un momento importante per il partito nella regione, con incontri e dibattiti programmati su temi politici e amministrativi. La giornata vede l'arrivo di membri e rappresentanti provenienti da diverse zone del territorio.