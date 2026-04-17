Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi, stasera e domani si svolgono diverse partite di calcio di vari campionati e competizioni internazionali. La guida fornisce informazioni sulla trasmissione in diretta televisiva degli incontri di Serie A, Serie B e del Mondiale per club. Gli appassionati possono scoprire quali canali trasmettono le partite e gli orari di inizio, per seguire gli eventi live sul piccolo schermo.

Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Nico Paz svela: «Nessun contatto con l’Inter, Fabregas il fattore più importante della nostra stagione. Sul Real Madrid e su Messi.» Infortunio Retegui, c’è frattura! Stagione finita per l’attaccante dell’Al-Qadsiah: uno stop che può avere ripercussioni anche sul suo futuro Cagliari, Giulini svela: «Pio Esposito è un mio grande rimpianto, stavo per prenderlo 2 anni fa ma ora ci godiamo Sebastiano! Su Palestra e Caprile ho una convinzione»...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Panoramica sull’argomento

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ATP Barcellona e Monaco, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #SkyTennis x.com

PER NOI, NON È FINITO NULLA OGGI" "Oggi è stata una partita difficile, ma dobbiamo continuare il nostro lavoro. Così è il calcio, a volte ci sono partite che non ti piacciono. Dobbiamo ottenere il massimo nelle prossime sei partite" #McTominay #calcio facebook