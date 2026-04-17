Pari opportunità al via Da uno sguardo | contest audiovisivo per studenti italiani

È iniziata la terza edizione del concorso audiovisivo intitolato “Da uno sguardo”, dedicato a studenti italiani. Il contest è promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura. L’obiettivo è coinvolgere le studentesse e gli studenti nella realizzazione di film che affrontano il tema della violenza contro le donne. La partecipazione è rivolta alle scuole di tutto il Paese.

Inaugurata la terza edizione del concorso “Da uno sguardo: film di studentesse e studenti sulla violenza contro le donne”, promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura. L’iniziativa è destinata alle scuole secondarie di primo e secondo grado e punta a diffondere i valori del rispetto reciproco e della parità, coinvolgendo attivamente studentesse e studenti nella produzione di contenuti audiovisivi dedicati alla prevenzione della violenza maschile contro le donne. Il concorso si colloca nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto il 20 febbraio 2026, finalizzato al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, promosso congiuntamente dalle istituzioni coinvolte.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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