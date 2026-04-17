Pari opportunità al via Da uno sguardo | contest audiovisivo per studenti italiani

Da ildenaro.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la terza edizione del concorso audiovisivo intitolato “Da uno sguardo”, dedicato a studenti italiani. Il contest è promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura. L’obiettivo è coinvolgere le studentesse e gli studenti nella realizzazione di film che affrontano il tema della violenza contro le donne. La partecipazione è rivolta alle scuole di tutto il Paese.

Inaugurata la terza edizione del  concorso “Da uno sguardo: film di studentesse e studenti sulla violenza contro le donne”,  promosso dal  Dipartimento per le Pari Opportunità  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura. L’iniziativa è destinata alle  scuole secondarie di primo e secondo grado  e punta a diffondere i valori del rispetto reciproco e della parità, coinvolgendo attivamente studentesse e studenti nella  produzione di contenuti audiovisivi  dedicati alla prevenzione della violenza maschile contro le donne. Il concorso si colloca nell’ambito del  Protocollo d’intesa  sottoscritto il 20 febbraio 2026, finalizzato al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, promosso congiuntamente dalle istituzioni coinvolte.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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