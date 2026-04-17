Papa Leone XIV arriva a Douala | celebrerà la messa e visiterà un ospedale

Papa Leone XIV è arrivato a Douala, città portuale del Camerun, dove parteciperà a una messa pubblica e visiterà un ospedale locale. La visita è programmata nel contesto di un viaggio ufficiale nel paese, con tappe dedicate a incontri religiosi e sociali. La presenza del Papa è stata accolta con entusiasmo da parte della comunità locale, che si è radunata lungo il percorso di arrivo.

Papa Leone XIV è arrivato a Douala, la principale città portuale del Camerun, per celebrare la messa e visitare un ospedale. Il pontefice ha segnato la metà del suo tour africano in quattro nazioni con una giornata dedicata a incoraggiare i giovani del Camerun, prima con la grande messa e poi con una visita all’università cattolica del Paese. Il Vaticano ha previsto che circa 600.000 persone avrebbero partecipato alla liturgia, la folla più numerosa che Leone dovrebbe attirare durante la sua odissea di 11 giorni, la prima in Africa del primo papa americano della storia. Sempre nella giornata di oggi, Leone avrà anche un appuntamento nella capitale Yaoundé con studenti, professori e amministratori dell’ Università Cattolica dell’Africa Centrale.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV arriva a Douala: celebrerà la messa e visiterà un ospedale Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV in Camerun, oggi messa per 600mila persone a Douala Papa: Leone XIV visiterà 5 parrocchie della diocesi di Roma, il 19 febbraio incontro con cleroInizierà da Ostia Lido il giro di visite che Papa Leone XIV terrà nelle parrocchie della diocesi di Roma. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Papa Leone XIV oggi in Camerun: 'La pace non è uno slogan'; Papa Leone XIV riceve il presidente francese Macron; Presidenza CEI: vicinanza e affetto a Papa Leone XIV; In preghiera per la pace in comunione con papa Leone XIV. Papa Leone XIV in Algeria: Cuore di Dio è straziato dalle guerre, non sta coi prepotentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV in Algeria: 'Cuore di Dio è straziato dalle guerre, non sta coi prepotenti' ... tg24.sky.it Papa Leone XIV in Guinea EquatorialeLa visita del Papa è in programma dal 21 al 23 aprile prossimi. La Chiesa cattolica del Paese vive con gioia la preparazione all’incontro con il Pontefice Papa Leone XIV all’aeroporto di Fiumicino dov ... cittanuova.it Mini shopping prima della partenza per l’Algeria. Papa Leone XIV, ritagliandosi pochi minuti da un’agenda fitta di impegni, ha voluto acquistare un piccolo souvenir per la nipote, figlia del fratello Luis. Un video, ripreso da una persona presente nel minuscolo facebook Papa Leone XIV presiede la sua prima Messa del Venerdi' Santo x.com