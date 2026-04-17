Papa Leone XIV abbraccia una bimba in Camerun

Durante una messa a Bamenda, in Camerun, il Papa Leone XIV ha incontrato una bambina che si è avvicinata correndo verso di lui. Dopo aver concluso la celebrazione, il pontefice ha abbracciato la piccola, che si trovava tra il pubblico presente. L’evento si è verificato nel corso della funzione religiosa, alla quale hanno partecipato numerosi fedeli.

Alla fine della messa celebrata a Bamenda, in Camerun, Papa Leone XIV si è visto correre incontro una bimba di pochi anni. La piccola ha abbracciato il pontefice, che si è chinato alla sua altezza per stringerla, mentre una folla di persone riunita per la funzione religiosa ha accolto la scena con grida festanti. Papa Leone sta continuando il suo tour in quattro nazioni africane e giovedì ha incontrato i leader musulmani a Yaoundé. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV abbraccia una bimba in Camerun Il Papa in Camerun, una bimba corre ad abbracciarlo dopo la messa Notizie correlate Papa Leone XIV, il Pontefice arriva in CamerunPapa Leone XIV è arrivato in Camerun per la seconda tappa del suo viaggio apostolico. Leggi anche: Papa Leone XIV incontra i leader musulmani in Camerun Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La forza non violenta della Pasqua negli appelli di pace di Papa Leone XIV; Leone XIV: accompagniamo il tempo della diplomazia con la preghiera; Vance contro Papa Leone XIV: Dio con gli americani quando liberammo Francia dai nazisti; La risposta del Papa a Trump: Non ho paura di lui, io non faccio politica ma parlo del Vangelo. Papa Leone XIV abbraccia una bimba in Camerun(LaPresse) Alla fine della messa celebrata a Bamenda, in Camerun, Papa Leone XIV si è visto correre incontro una bimba di pochi anni. La piccola ... stream24.ilsole24ore.com Papa Leone XIV in Camerun: mondo ha sete di pace | Forza morale nei negoziati può placare le tensioniPapa Leone XIV in Camerun dopo l'Algeria: la sete di pace del mondo e la tenerezza di Dio. I discorsi di Prevost alle autorità e agli orfani in Africa ... ilsussidiario.net Mini shopping prima della partenza per l’Algeria. Papa Leone XIV, ritagliandosi pochi minuti da un’agenda fitta di impegni, ha voluto acquistare un piccolo souvenir per la nipote, figlia del fratello Luis. Un video, ripreso da una persona presente nel minuscolo facebook Papa Leone XIV presiede la sua prima Messa del Venerdi' Santo x.com