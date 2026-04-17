Papa Leone furioso con Trump | cosa ha detto

Il Papa ha espresso un commento critico nei confronti dell'ex Presidente degli Stati Uniti, suscitando reazioni a livello internazionale. La dichiarazione è stata pronunciata durante un evento pubblico, attirando l’attenzione sui temi affrontati. La reazione di alcuni rappresentanti della Chiesa è arrivata in un momento di grande attenzione mediatica sul rapporto tra religione e politica. La vicenda ha coinvolto anche altre personalità politiche e diplomatiche.

In certi luoghi il silenzio non è mai davvero silenzio: è attesa, paura, speranza trattenuta. E quando arriva una figura capace di spostare l’attenzione del mondo, basta una frase per cambiare l’aria. In Africa, in queste ore, è successo proprio questo. Parole dure, sguardi tesi, e un’eco che è arrivata fino oltreoceano. La scena è quella di un Paese ferito da anni di violenza e divisioni, dove anche una visita può trasformarsi in un equilibrio delicatissimo. Da una parte chi chiede pace e protezione, dall’altra chi teme che tutto possa saltare in un attimo. Ed è in questo clima che Papa Leone XIV ha scelto di non usare mezze misure. Da Bameda, nel Camerun anglofono, durante la seconda tappa del suo viaggio africano, il Pontefice ha pronunciato un atto d’accusa che ha subito fatto il giro del mondo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Papa Leone: da Trump «minaccia inaccettabile»

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