Nella notte, due persone sono state fermate dalla polizia dopo aver utilizzato una panchina come ariete per sfondare l’ingresso di un bar nel Parco Olmi. La scena è stata notata e segnalata, portando gli agenti a intervenire e bloccare i responsabili prima che potessero entrare nel locale. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito ulteriori danni o azioni criminali. La polizia sta indagando sui motivi e sulle responsabilità dell’episodio.

LA POLIZIA. Bloccati dalla Polizia dopo aver sfondato l’ingresso di un locale con un ariete improvvisato. Nella notte tra il 15 e il 16 aprile la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato due uomini, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso ai danni del bar all’interno del Parco Olmi. Si tratta di un cittadino italiano classe 1985 e di un cittadino tunisino, regolarmente presente in Italia, classe 1992. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero utilizzato una panca come ariete per sfondare la porta a vetri delle cucine del locale, tentando così di introdursi all’interno. L’azione è stata però interrotta dal tempestivo intervento delle Volanti, attivate dopo una segnalazione di un istituto di vigilanza privata.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Panchina usata come ariete, spaccata al bar del Parco Olmi: fermati nella notte

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