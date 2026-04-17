Palermo-Cesena sabato 18 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile 2026 alle 17:15 si disputa la partita tra Palermo e Cesena. Il Palermo, guidato da Pippo Inzaghi, ha concluso l’ultima gara in trasferta con un punto. La squadra rosanero cerca di recuperare almeno quattro punti nelle prossime partite per mantenere vive le possibilità di promozione diretta. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già diffusi in vista dell’incontro.

Il Palermo di Pippo Inzaghi è tornato dallo “Stirpe” con un punto in tasca che ha tenuto aperte le aspirazioni di promozione diretta del club rosanero, che comunque dovrebbe recuperare almeno quattro punti in questo finale di stagione regolare. Il gol di Ranocchia al minuto 89 è stato importante ma resta un po’ di amaro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Palermo-Cesena (sabato 18 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

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