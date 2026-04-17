Palermo-Cesena sabato 18 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle 17:15 si disputa la partita tra Palermo e Cesena. Il Palermo, guidato da Pippo Inzaghi, ha concluso l’ultima gara in trasferta con un punto. La squadra rosanero cerca di recuperare almeno quattro punti nelle prossime partite per mantenere vive le possibilità di promozione diretta. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già diffusi in vista dell’incontro.

Il Palermo di Pippo Inzaghi è tornato dallo “Stirpe” con un punto in tasca che ha tenuto aperte le aspirazioni di promozione diretta del club rosanero, che comunque dovrebbe recuperare almeno quattro punti in questo finale di stagione regolare. Il gol di Ranocchia al minuto 89 è stato importante ma resta un po’ di amaro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Palermo-Cesena (sabato 18 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Monza-Palermo (sabato 14 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiSi può tranquillamente dire che la sfida di sabato tra Monza e Palermo vale un pezzo di Serie A dunque tantissimo. Modena-Palermo (sabato 24 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiIl Palermo sembra aver imboccato la strada giusta che, nei desiderata dei tifosi rosanero, potrebbe portare il club verso la promozione diretta in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Al Renzo Barbera con il Final Pack; Palermo-Cesena, decolla la vendita dei biglietti per il match del Barbera. Il dato; Palermo - Cesena | La prevendita del settore ospiti - Cesena FC; Betsson.sport trasforma Palermo-Cesena in una festa: giochi, musica e la leggenda Javier Pastore. Palermo, Inzaghi ritrova Corona: Johnsen ancora outIl Palermo recupera Corona per il Cesena, mentre Johnsen resta out. Le ultime dall’infermeria rosanero secondo Ilovepalermocalcio.com. ilovepalermocalcio.com Palermo-Cesena, superata quota 27mila spettatori: il dato aggiornatoI cookie sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer quando visiti un sito web. Noi usiamo i cookie per una varietà di scopi e per migliorare la tua esperienza online ... forzapalermo.it PALERMO, LA RASSEGNA STAMPA DEL 17 APRILE Di Redazione ForzaPalermo.it È la vigilia di Palermo-Cesena, quartultima gara di questa regular season di Serie B e che potrebbe dire tantissimo sul finale di stagione dei rosanero. L'obiettivo degli uomin - facebook.com facebook Palermo-Cesena: raggiunta quota 22345 cuori rosanero AMUNÌ x.com