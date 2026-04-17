Orsini recessione certa nell' Ue senza una negoziazione nel Golfo
Secondo alcune fonti, si prevede che l’economia dell’Unione Europea possa entrare in recessione se non si avvieranno negoziati nel Golfo. Si sottolinea che la persistenza di conflitti e instabilità potrebbe aggravare la situazione economica, rendendo difficile evitare uno scenario di recessione. La mancanza di accordi potrebbe avere conseguenze significative sulla stabilità finanziaria dell’area.
Speriamo che si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo perché se continuiamo con il conflitto e con questa instabilità sicuramente entreremo in recessione. Il Centro Studi di Confindustria l'ha detto quasi tre settimane fa: se la guerra finisse velocemente siamo a un più 0,5% del Pil italiano nel 2026, se arriviamo ai quattro mesi dal conflitto siamo allo zero, la stagnazione, ed è logico che se il conflitto continua diventa un problema." Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine del convegno 'Genova e Liguria capitali dell'economia del mare 2026' commenta l'allarme dell'Fmi sul rischio recessione nell'Ue con inflazione al 5% nel caso la guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz continuino.🔗 Leggi su Lanazione.it
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