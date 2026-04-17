Secondo alcune fonti, si prevede che l’economia dell’Unione Europea possa entrare in recessione se non si avvieranno negoziati nel Golfo. Si sottolinea che la persistenza di conflitti e instabilità potrebbe aggravare la situazione economica, rendendo difficile evitare uno scenario di recessione. La mancanza di accordi potrebbe avere conseguenze significative sulla stabilità finanziaria dell’area.

Speriamo che si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo perché se continuiamo con il conflitto e con questa instabilità sicuramente entreremo in recessione. Il Centro Studi di Confindustria l'ha detto quasi tre settimane fa: se la guerra finisse velocemente siamo a un più 0,5% del Pil italiano nel 2026, se arriviamo ai quattro mesi dal conflitto siamo allo zero, la stagnazione, ed è logico che se il conflitto continua diventa un problema." Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine del convegno 'Genova e Liguria capitali dell'economia del mare 2026' commenta l'allarme dell'Fmi sul rischio recessione nell'Ue con inflazione al 5% nel caso la guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz continuino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orsini, recessione certa nell'Ue senza una negoziazione nel Golfo

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