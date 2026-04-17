Oltre il ghetto premiata la storia dell' azienda apicola Nahla di Camini

Una storia di integrazione e impegno locale arriva a premiare un’azienda apicola nel comune della provincia reggina. Un immigrato originario dell’Eritrea si è trasferito a Camini, dove ha trovato un luogo stabile, lavorando nel settore delle api. Nel corso degli anni, ha contribuito alla vita economica e sociale del paese, che sta affrontando un calo di popolazione. La sua vicenda è stata riconosciuta in un premio dedicato alle storie di inclusione.

È arrivato a Camini dall'Eritrea e nel piccolo centro della provincia reggina ha trovato casa e lavoro, ma soprattutto ha contributo al futuro di un territorio minacciato dallo spopolamento.Filmon è oggi conosciuto e apprezzato nella comunità di Camini, tutti gli vogliono bene e la sua azienda.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate La pescarese Hoverfly premiata come migliore azienda di elicotteri in ItaliaBest Luxury Helicopter Service in Italy ovvero migliore azienda di elicotteri in Italia. Leggi anche: L'azienda vitivinicola di Mezzomerico premiata con il Wedding Award 2026