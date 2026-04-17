Il Senato ha approvato con 96 voti favorevoli, 46 contrari e nessun astenuto il decreto Sicurezza. Ora il provvedimento passa alla Camera dei Deputati, dove si attende il voto finale. La decisione del Senato segna un passo importante nel percorso legislativo, aprendo la strada alla definitiva approvazione del testo. La discussione prosegue con l'obiettivo di ottenere il via libera anche nella prossima fase parlamentare.

L’Aula del Senato ha approvato con 96 voti favorevoli, 46 contrari e nessun astenuto il decreto Sicurezza. Il provvedimento, che contiene norme come il fermo preventivo per i manifestanti, lo scudo penale che evita (in alcuni casi) agli agenti l’iscrizione iniziale nel registro degli indagati e il divieto di detenzione di coltelli, è ora atteso alla Camera dei deputati per la seconda lettura parlamentare. Il decreto Sicurezza perderà validità il 25 aprile. Il tempo però stringe: il decreto Sicurezza infatti scadrà – perdendo validità – il 25 aprile. Pertanto Montecitorio dovrà dare il via libera definitivo al provvedimento entro venerdì 24 aprile.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ok del Senato al decreto Sicurezza: scatta la corsa per il via libera della Camera

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