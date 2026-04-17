Nuovo incidente al Corso Vittorio Emanuele di Napoli ferito un ragazzo in scooter | schianto vicino al Serra

Un incidente si è verificato nel pomeriggio al Corso Vittorio Emanuele, vicino all'istituto Serra a Napoli. Un ragazzo in sella a uno scooter è rimasto coinvolto in uno scontro e ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Incidente stradale al Corso Vittorio Emanuele, all'altezza dell'istituto Serra. Ferito un ragazzo in scooter.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli, muore uomo investito da scooter al Corso Vittorio EmanueleIl decesso dell''84enne investito da uno scooter al Corso Vittorio Emanuele è avvenuto nella notte dopo il ricovero in ospedale. Morto l’uomo investito da scooter a Corso Vittorio Emanuele: secondo incidente mortale in due giorni a NapoliIncidente al Corso Vittorio Emanuele, deceduto nella notte l'uomo investito nella serata di ieri. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Segni. Incidente tra auto e moto all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e Viale Ungheria. Il centauro trasportato al Pronto Soccorso di Colleferro; Razzia in corso Vittorio Emanuele, rubati 20 cestini gettacarte: Danni per 8 mila euro; Napoli, sit-in al corso Vittorio Emanuele: Pedoni a rischio, più controlli; Torna la Deejay Ten a Bari: domenica 19 aprile corsa in città e rivoluzione del traffico. Nuovo incidente al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, ferito un ragazzo in scooter: schianto vicino al SerraIncidente stradale al Corso Vittorio Emanuele, all’altezza dell’istituto Serra. Ferito un ragazzo in scooter. fanpage.it Napoli, investito al Corso Vittorio Emanuele: morto il professor Italo FerraroGravissimo incidente ieri sera al Corso Vittorio Emanuele. Investito da uno scooter il professor Italo Ferraro, 85 anni, autori di numerosi libri, specialmente dedicati ai quartieri di Napoli. ilmattino.it Nuovo incidente al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, ferito un ragazzo in scooter: schianto vicino al Serra facebook Linea 9 deviata in direzione corso Massimo D'Azeglio. Da corso Vittorio Emanuele II a via Sacchi. Causa incidente tra veicoli privati al Monumento Vittorio Emanuele II. x.com