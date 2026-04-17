Nuove ispezioni sul ponte Mili chiusura notturna della Statale 114

Nella notte, un tratto della Statale 114 sarà chiuso al traffico per consentire nuove ispezioni sul ponte Mili. La chiusura è stata decisa dall'ente responsabile delle strade, dopo che erano state eseguite analisi statiche sul ponte già a inizio mese. Le operazioni di verifica mirano a valutare le condizioni strutturali dell'infrastruttura e si svolgeranno in orario notturno.

Chiusura notturna di un tratto della Statale 114. A disporla è Anas per consentire nuove indagini statiche sul ponte Mili, già oggetto di tali interventi lo scorso mese. Fin qui la circolazione dei veicoli è stata parzializzata con il senso unico alternato. Questa volta sarà invece necessario lo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Indagini statiche sul ponte Mili, cinque giorni di senso unico alternato sulla Statale 114 Ponte sul Ticino a Oleggio, chiusura notturna per ispezioni: stop al transito dalle 22 alle 5Da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, il ponte sulla statale 527 "Bustese" sarà chiuso al traffico nelle ore notturne per consentire le ispezioni tecniche... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Varallo Pombia, chiude per due giorni il ponte sul Ticino sulla Statale della Malpensa; Harpaceas, focus sul monitoraggio nei ponti provvisori; Trasparenza e dialogo: AIFA lancia due nuove iniziative per costruire un ponte tra l’Agenzia e i cittadini; Peste suina, bracconaggio e ponte di Castelvetro: ecco le principali attività 2025 della Polizia provinciale. Il Comune di Santa Cruz de Tenerife adotta nuove misure contro l'abbandono incontrollato di mobili ed elettrodomestici sulla pubblica via: installerà telecamere sui camion, rafforzerà le ispezioni e la sorveglianza della polizia e migliorerà il servizio telefonico - facebook.com facebook