In seguito alla recente decisione di Stefano Gabbana di lasciare la presidenza di Dolce&Gabbana, la maison annuncia l’ingresso di Melinda Melrose come nuova make-up artist. La nomina rappresenta un cambiamento nella squadra creativa dell’azienda, senza altre variazioni in ruoli dirigenziali o strutture aziendali. La maison non ha comunicato ulteriori dettagli riguardo alle modalità di integrazione di Melinda Melrose o ai progetti futuri.

Nata e cresciuta a Philadelphia, porta la sua visione raffinata e non convenzionale nella creatività estetica del brand. E trasforma il make up quotidiano in un rito di empowerment Dopo la notizia del cambio al vertice di Dolce&Gabbana, con Stefano Gabbana che ha lasciato la presidenza della Maison che lui stesso ha fondato insieme a Domenico Dolce, arriva una nuova svolta all’interno della casa di moda. In particolare il cambio di vertice questa volta riguarda la sfera Beauty. Arriva Melinda Melrose, come nuova Global Makeup Expert del brand. Una nuova voce crerativa che, grazie alla sua visione raffinata e non convenzionale, incarna e amplifica il legame tra il brand e la comunità internazionale.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nuova svolta in Dolce&Gabbana: arriva la make up artist Melinda Melrose

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