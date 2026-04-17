Nuova asfaltatura | ecco come cambia la viabilità a Varenna

A Varenna sono in corso lavori di asfaltatura sulla rete stradale. Le operazioni di rifacimento del manto comportano modifiche temporanee alla viabilità. Le autorità hanno comunicato le variazioni e le rotatorie in vigore durante l’intervento. La modifica delle strade interesserà diverse vie della zona e i cittadini sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea. La riqualificazione delle arterie stradali è prevista per un breve periodo.

A Varenna sono in corso lavori per l'asfaltatura. Il rifacimento del manto stradale rendono necessarie modifiche viabilistiche urgenti, che segnaliamo di seguito alla cittadinanza e agli utenti della strada.Le modifiche alla viabilitàdalle ore 8 del 20 aprile 2026 alle ore 11.30 del 24 aprile.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Lavora di asfaltatura in via Torresi, ecco come cambia la viabilità nella zonaANCONA – Martedì 7 e mercoledì 8 aprile 2026 verranno eseguiti lavori di asfaltatura in Via Torresi. Lavori di asfaltatura in via Torresi, ecco come cambia la viabilità nella zonaANCONA – Martedì 7 e mercoledì 8 aprile 2026 verranno eseguiti lavori di asfaltatura in Via Torresi. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Vico Alto, domani al via i lavori di riqualificazione. Ecco come cambia la viabilità; Asfalto nuovo in via Casale a San Mauro: tre sere per chiudere il cantiere. Ecco i disagi previsti; Asfaltature, lavori del gas e all’acquedotto: ecco tutti i cantieri della settimana; Nuovo asfalto per le vie del centro. Un intervento da 500mila euro. Nuova asfaltatura: ecco come cambia la viabilità a VarennaA Varenna sono in corso lavori per l'asfaltatura. Il rifacimento del manto stradale rendono necessarie modifiche viabilistiche urgenti, che segnaliamo di seguito alla cittadinanza e agli utenti della ... leccotoday.it La nuova asfaltatura di via A.M. Verna presenta evidenti criticità Acerra. A poche settimane dal rifacimento del manto stradale, via A.M. Verna torna al centro delle polemiche ad Acerra. L’intervento, recentemente completato, presenta già evidenti criticità, solle - facebook.com facebook VIA MENTANA, LAVORI ENTRO L’ESTATE: OK ALLA NUOVA ASFALTATURA A SIENA x.com