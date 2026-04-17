Novak Djokovic ha annunciato tramite i suoi canali social che non parteciperà al torneo di Madrid. Il tennista ha spiegato di non sentirsi ancora pronto a competere e ha quindi deciso di rinunciare all’appuntamento. Questa scelta si aggiunge ad altre assenze recenti e lascia incerte le sue prossime presenze in campo. Il torneo di Madrid si svolgerà senza la sua partecipazione, conferma della sua assenza dagli eventi in programma.

Novak Djokovic non sarà presente al Masters 1000 di Madrid e ha affidato direttamente ai social l’annuncio del suo forfait. Il serbo ha spiegato la decisione con parole semplici e dirette: “ Madrid, sfortunatamente non sono pronto a competere quest’anno. Sto lavorando per recuperare, a presto. Hasta pronto! “. Madrid, unfortunately I won’t be able to compete @MutuaMadridOpen this year. I’m continuing my recovery in order to be back soon. Hasta pronto! — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 17, 2026 Una scelta che conferma i dubbi emersi nei giorni precedenti, quando lo stesso Djokovic aveva parlato apertamente delle sue condizioni fisiche non ottimali.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic rinuncia anche al torneo di Madrid: “Non sono pronto a competere”

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