Nostalgia Take One | alla Feltrinelli si presenta il progetto per pianoforte di Giovanna Borruso e Norino Buogo

Alla libreria Feltrinelli è stato presentato il progetto musicale intitolato “Nostalgia Take One”, che coinvolge le interpretazioni di due pianisti e si concentra sulla musica di Norino Buogo. Il progetto, ideato dal compositore e direttore d’orchestra Giuseppe Cataldo, combina elementi di musica italiana, jazz e tango. L’obiettivo principale è rendere omaggio alla scrittura musicale di Buogo e valorizzarne la dimensione artistica.

Un viaggio tra lirismo italiano, suggestioni jazz e malinconie tanguere: è questa la base del nuovo progetto discografico per pianoforte ideato dal compositore e direttore d’orchestra Giuseppe Cataldo, per rendere omaggio alla scrittura musicale di Norino Buono e valorizzarne la dimensione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate "Nostalgia take one": il nuovo progetto per pianoforte di Giovanna Borruso e Norino BuogoUn viaggio tra lirismo italiano, suggestioni jazz e malinconie tanguere: è questa la base del nuovo progetto discografico per pianoforte ideato dal... Alla Feltrinelli di Palermo si presenta “La felicità del padre”, il nuovo romanzo di Clelia LombardoSarà presentato alle 18 di giovedì 9 aprile alla Feltrinelli di via Cavour, a Palermo, l’ultimo romanzo di Clelia Lombardo, dal titolo "La felicità...