#NonCiFermaNessuno Luca Abete alla d' Annunzio Scardinare il benegrazismo riconquistare la libertà di raccontarsi FOTO

Luca Abete ha partecipato a un evento all’università d’Annunzio di Chieti, inserito nel suo tour nazionale dedicato alla salute mentale dei giovani. L’incontro si è svolto nell'auditorium del Rettorato, coinvolgendo studenti e pubblico presente in un momento di confronto e ascolto. La visita fa parte di una serie di appuntamenti in diverse città italiane con l’obiettivo di sensibilizzare sulla questione della salute mentale giovanile.

NonCiFermaNessuno, il tour nazionale sulla salute mentale giovanile di Luca Abete ha fatto tappa all'università d'Annunzio a Chieti e ha trasformato l’incontro nell'auditorium Rettorato in un momento di ascolto e confronto reciproco. «Nel 2022 in questo ateneo tornammo dal vivo dopo 2 anni di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate #NonCiFermaNessuno, Luca Abete contro il “benegrazismo”: in tour con gli universitari italianiTempo di lettura: 4 minutiÈ stata presentata la 12esima edizione di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale motivazionale ideata da Luca Abete. Leggi anche: #NonCiFermaNessuno, Luca Abete torna alla d'Annunzio per la terza tappa del suo tour motivazionale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: #NonCiFermaNessuno, Luca Abete torna alla d'Annunzio per la terza tappa del suo tour motivazionale; #NonCiFermaNessuno torna a Chieti: terza tappa del tour motivazionale di Luca Abete; VIDEO - Zifio avvistato in mare, il cetaceo 'campione di apnea': può restare immerso per oltre 3 ore senza respirare. #NonCiFermaNessuno, Luca Abete torna alla d'Annunzio per la terza tappa del suo tour motivazionaleIl tour dell'inviato di Striscia la notizia farà tappa a Chieti giovedì 16 aprile. In aula un confronto sul disagio giovanile nella terza puntata del podcast Va tutto bene. Anzi no ... chietitoday.it #noncifermanessuno: Radio 105 e Luca Abete ti aspettano a Parma!Chi osa raggiunge ogni cosa. E’ questo il motto del grande tour universitario negli atenei d’Italia guidato dal popolare inviato di Striscia la Notizia Luca Abete. Partner ufficiale dal primo giorno ... 105.net Luca Abete e Mr White ridipingono i paletti per le strade di Napoli - facebook.com facebook