Non solo controlli sui pagamenti gli ausiliari di Modena Parcheggi gestiranno multe e rimozioni

A partire dal 27 aprile, gli ausiliari di Modena Parcheggi avranno nuove responsabilità in città, oltre ai controlli sui pagamenti. Le nuove disposizioni prevedono che gli operatori possano gestire anche le sanzioni e le rimozioni dei veicoli in violazione delle norme di sosta. La modifica si inserisce in un quadro di ampliamento delle funzioni affidate a questi operatori, che già da anni operano nel settore dei controlli di parcheggio.

Novità in arrivo per quanto riguarda i parcheggi in città. A partire dal 27 aprile, infatti, entrano in vigore nuove e più ampie possibilità di accertamento per gli operatori di Modena Parcheggi, che a molti anni ormai - a partire dalla convenzione legata alla costruzione del Novi Park - hanno.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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