Nico Paz ha segnato un gol decisivo contro il Napoli in partita di Champions League al Bernabeu. La sua rete ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e i addetti ai lavori, mostrando il suo potenziale nel massimo torneo europeo. Paz ha dimostrato di saper trovare il gol in una gara importante, lasciando il segno in una delle sfide più prestigiose del calcio continentale.

Forse potremmo dire che un primo assaggio dell’enorme talento di Nico Paz lo avemmo proprio noi tifosi del Napoli. Era il 29 novembre 2023, allo stadio Bernabeu: Nico Paz, da subentrato, sganciò un sinistro che, complice una brutta lettura di Meret, si insaccò in rete. Era l’84º minuto e il gol dell’argentino fu quello del momentaneo 3-2. Il 4-2 finale lo firmò Joselu dieci minuti più tardi. Ecco, in un’intervista rilasciata a SportMediaset, Nico (ora al Como) ci ha tenuto a ricordarlo, quel gol. Nico Paz e quel gol al Napoli. “Era felicità pura, ero un “bambino”, penso alla seconda partita in prima squadra. Segnare in Champions contro una squadra come il Napoli, con i mostri che giocavano a Madrid, in uno stadio come il Bernabeu.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nico Paz e quel gol al Napoli: “Segnare in Champions al Bernabeu, felicità pura”

Quello che sta facendo Nico Paz in Serie A lo farà tornare al Real Madrid.

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