Nasconde la cocaina negli anfratti del centro storico | arrestato

Un giovane di origine albanese di 22 anni è stato arrestato a Umbertide dai carabinieri. Durante un controllo nel centro storico, i militari hanno trovato il sospettato con della cocaina nascosta tra gli anfratti dell’area. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma, dove è stato formalmente arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Il trucco non funziona, arrivano le manette. I carabinieri della compagnia di Città di Castello hanno arrestato in flagranza di reato a Umbertide un 22enne, di origine albanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato individuato in una via del centro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it PNC incauta 205 kg de cocaína en picop de centro comercial Notizie correlate Nel borsello nasconde cocaina e hashish, incastrato dal fiuto del cane Ron e arrestatoIn manette un ventisettenne che è stata fermato mentre era in macchina dai carabinieri a Carini. Viterbo, 4 kg di hashish e cocaina per le feste di Pasqua: arrestato 25enne nel centro storicoÈ di un arresto e di un ingente sequestro di stupefacenti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nasconde la droga negli anfratti per venderla: arrestato uno spacciatore; Nasconde dosi di cocaina tra le siepi, ma viene scoperto; Rho, mezzo chilo di cocaina e farmaci nascosti tra i sedili dell’auto: denunciato un 39enne; Usa i cespugli per nascondere 135 grammi di cocaina e i proventi dello spaccio: arrestato in flagranza un 24enne. Nasconde la cocaina negli slip: scoperto e arrestato dai carabinieriNasconde la cocaina negli slip, ma viene perquisito dai carabinieri che lo traggono in arresto. Un trentenne fabrianese, già noto alle forze dell’ordine come consumatore di droga, aveva cercato in ... ilrestodelcarlino.it Nasconde la cocaina all'interno di un freezer: arrestato 55enneAveva occultato la droga all'interno di un congelatore a pozzetto. L'uomo, un 55enne di Città di Castello e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa ... corrieredellumbria.it La Federica. Damiano David · The First Time. “Chi si espone cresce. Chi si nasconde commenta.” Con @alessandro_colli_80 - facebook.com facebook