Napoli colpo milionario alla Credit Agricole | ladri in fuga dal tunnel La pista porta ai Quartieri Spagnoli

A Napoli, una banda ha rubato una somma ingente dalla filiale di una banca situata in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella. Gli autori del colpo, che avrebbero lavorato con precisione per settimane o mesi, avrebbero scavato un tunnel sotterraneo attraverso la rete fognaria, permettendo loro di entrare nell’edificio senza essere visti. La fuga sarebbe avvenuta subito dopo il furto, e le indagini si concentrano sui Quartieri Spagnoli come possibile punto di collegamento.

Un colpo studiato nei minimi dettagli, degno di un film. Una banda specializzata ha messo a segno una clamorosa rapina alla filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, scavando per settimane – forse mesi – un tunnel sotterraneo sfruttando la rete fognaria. L’assalto è scattato poco prima di mezzogiorno di ieri, giovedì 16 aprile. Tre uomini armati, con il volto coperto da maschere raffiguranti attori americani e vestiti con tute scure, hanno fatto irruzione nella banca seminando il panico tra clienti e dipendenti. All’interno della filiale erano presenti circa 25 persone, rimaste ostaggio per oltre un’ora. I rapinatori, probabilmente entrati dal tunnel scavato nel sottosuolo, hanno puntato dritto al caveau, prendendo di mira le cassette di sicurezza.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, colpo milionario alla Credit Agricole: ladri in fuga dal tunnel. La pista porta ai Quartieri Spagnoli Notizie correlate Napoli, 22enne ferito da un colpo di pistola ai Quartieri SpagnoliAgguato in via Santa Maria Ogni Bene, nei Quartieri Spagnoli: il giovane è stato colpito al gluteo destro. Leggi anche: Panico a Napoli, assalto armato al Crédit Agricole. I carabinieri liberano i 25 ostaggi ma i rapinatori si danno alla fuga Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rapina in banca: 25 ostaggi, il colpo milionario nel caveau e la fuga dei banditi da un buco nel pavimento; Vomero: i banditi fuggiti dal sottosuolo dopo il colpo alla Credit Agricole. Svuotate le cassette di sicurezza; Napoli, ostaggi liberati alla Credit Agricole, l’incubo è finito: sul posto anche il Procuratore Gratteri. Rapina in banca: la liberazione dei 25 ostaggi e le operazioni delle forze dell'ordine dopo il colpo milionario VIDEO(LaPresse) NAPOLI - È caccia ai banditi che, nella tarda mattinata del 16 aprile, hanno assaltato la filiale del Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere ... ilgazzettino.it Vomero: i banditi fuggiti dal sottosuolo dopo il colpo alla Credit Agricole. Svuotate le cassette di sicurezzaNapoli – Il silenzio della filiale Credit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro, rotto solo dai passi pesanti degli uomini del GIS, ha sancito la fine di una ... cronachedellacampania.it Le immagini girate all'interno della filiale di Crédit Agricole di piazza Medaglie d'oro #farwest Credits Facebook-Fe Borrelli - facebook.com facebook Rapina alla Credit Agricole di Napoli, banditi barricati all’interno con dipendenti e clienti (tre hanno accusato malore): panico al Vomero, carabinieri sul posto x.com