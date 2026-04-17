Recentemente uno studio condotto in Olanda ha analizzato i casi di oltre 42.000 pazienti che hanno segnalato la comparsa di mosche volanti negli occhi. Questi fastidiosi flash visivi sono stati associati a possibili cambiamenti nella salute oculare, ma senza che siano stati definiti chiaramente i rischi o le cause. La presenza di questi sintomi è stata oggetto di attenzione per capire se possano rappresentare un segnale precoce di problematiche più serie.

Quei puntini che fluttuano nel campo visivo, quei filamenti trasparenti che compaiono guardando il cielo o un muro bianco, e sembrano sfuggire ogni volta che proviamo a metterli a fuoco, li conosciamo tutti. Sono note come miodesopsie, ma li chiamiamo semplicemente "mosche volanti". Per decenni i medici le hanno trattate come un fastidio benigno, qualcosa con cui imparare a convivere. I lampi di luce nell'occhio erano il sintomo da prendere sul serio; le mosche volanti, molto meno. Ma uno studio pubblicato sugli Annals of Family Medicine suggerisce che questa gerarchia forse andrebbe rivista. I ricercatori del Radboud University Medical Center di Nijmegen (Olanda), hanno analizzato 1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mosche volanti nell'occhio: un sintomo che non va ignorato

Miodesopsie (Mosche Volanti): si possono eliminare

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