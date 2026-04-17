Morte Manninger la Polizia di Strasburgo ha disposto l’autopsia sull’ex portiere della Juve Il motivo

La Polizia di Strasburgo ha deciso di eseguire un’autopsia sull’ex portiere di calcio, in seguito alla sua morte. L’atleta, noto per aver giocato con la maglia di una squadra di Serie A, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La decisione di analizzare il corpo deriva dalla necessità di chiarire le cause del decesso. La famiglia e gli investigatori attendono i risultati dell'autopsia per ulteriori approfondimenti.

di Angelo Ciarletta Morte Manninger, la Polizia di Strasburgo ha disposto l’autopsia sull’ex portiere della Vecchia Signora. Spiegato il perché. La Juve e il mondo del calcio piangono la scomparsa di Alexander Manninger, portiere di 48 anni che ha difeso i pali bianconeri tra il 2008 e il 2012. Secondo quanto riportato da Salzburg24, la comunità di Nußdorf è profondamente scossa dal tragico incidente ferroviario che ha coinvolto l’ex calciatore. Le autorità locali sono attualmente impegnate in rilievi accurati per ricostruire con esattezza gli ultimi istanti della tragedia. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Le indagini della polizia di Salisburgo proseguono con il massimo rigore scientifico.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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