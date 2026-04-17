Milano piazze contro la remigrazione | Io nata in Italia e figlia di migranti dove mi vogliono mandare?

A Milano, alcune piazze sono state teatro di proteste contro le politiche di remigrazione. Una donna, nata in Italia da genitori migranti che vivono nel paese da oltre quarant’anni, ha espresso la sua preoccupazione, chiedendosi dove vogliano mandarla. Le sue parole riflettono una posizione critica nei confronti di eventuali iniziative che potrebbero portare a rimpatri forzati, anche per chi è nato e cresciuto nel territorio italiano.

Home > Video > “La remigrazione vorrebbe dire riportare in chissà quale paese anche me, che sono nata in Italia e sono figlia di persone che vivono qui da più di quarant’anni”. A dirlo è Selam Tesfai, attivista del centro sociale “Il cantiere”, parlando a margine della conferenza stampa “Milano è migrante”, tenuta questa mattina in piazza Duomo per annunciare le contromanifestazioni di sabato 18 aprile in risposta alla manifestazione organizzata dal partito europeo Patriots.eu, intitolata “Senza paura – In Europa padroni a casa nostra”, alla quale parteciperà anche Matteo Salvini.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, piazze contro la remigrazione: "Io nata in Italia e figlia di migranti, dove mi vogliono mandare?" Notizie correlate “Non vogliono che io stia nello spogliatoio, quindi vado dove mi dicono”.Questo venerdì, Matias Almeyda ha parlato con i media nella sala stampa dello stadio Gesù Navas, come anteprima della ventiseiesima giornata di... Gino Cecchettin a Sanremo, l’impegno contro i femminicidi: di cosa si occupa la fondazione nata per la figlia GiuliaIl padre di Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa nel 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, sul palco della finale del Festival di Sanremo per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milano, corteo del Centrosinistra contro la sanità privata; Sanità pubblica Lombardia: manifestazione 11 aprile a Milano; MILANO: SARANNO QUATTRO LE PIAZZE CONVOCATE SABATO 18 APRILE CONTRO LA CALATA XENOFOBA DEI PATRIOTI EUROPEI; Salvini lancia il raduno sovranista di Milano. E prende le distanze da Trump: Per lui la guerra è già finita parecchie volte. A Milano domani tre cortei contro il Remigration Summit- MILANO, 17 APR - Tre piazze, un'unica voce contro il Remigration Summit. Domani Milano sarà attraversata da tre cortei di protesta mentre la Lega sfilerà verso piazza Duomo, lungo lo stesso percorso ... ansa.it Remigration summit, Milano si prepara ad un sabato rovente: Migliaia di persone attese in piazza. Salvini prova a smorzare, ma la tensione resta altaIl 18 aprile si prospetta una giornata complessa per la città meneghina. Alle ore 15 l’appuntamento organizzato dalla Lega: Chiediamo pace e sicurezza. La maggioranza si spacca in Comune. Previste a ... ilgiorno.it Sabato 18 aprile alle 15, tutti in Piazza Duomo a Milano per il grande evento dei Patrioti europei, con i nostri alleati e tanti leader da tutta Europa. In questo momento di grave crisi economica la Lega scende in piazza per chiedere all'Europa meno vincoli di bil facebook Ancora un’operazione interforze a Rogoredo, a Milano, contro criminalità e degrado. In campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e agenti delle Polizie Locali di Milano e di San Donato Milanese. Passate al setaccio l’area boschiva, la stazione fer x.com