Milan Futuro così si fa | crescita al primo posto gestione più sapiente e il ruolo dei veterani

Il Milan Futuro ha avviato un percorso di risalita partendo dalla Serie D, puntando su una crescita sostenuta e sulla gestione oculata della squadra. La strategia si basa su un approccio diverso, con un occhio di riguardo ai giocatori più esperti, che contribuiscono a consolidare il gruppo e a trasmettere esperienza ai più giovani. La rinascita del club si basa quindi su una combinazione di innovazione e rispetto delle radici.

A fine giugno 2024, il Milan annunciò la nascita della seconda squadra rossonera, vale a dire il Milan Futuro. Sull'onda degli esperimenti portati avanti da Atalanta e Juventus negli anni precedenti, anche il club di Via Aldo Rossi decise di intraprendere questo nuovo percorso mirato alla crescita e allo sviluppo di giovani talenti per prepararli ad un avvenire in prima squadra. Il primo anno non è andato bene con la retrocessione in Serie D, complici alcune scelte di gestione sbagliate, ma questa stagione i risultati sono cambiati e queste sono alcune cause alla base della rinascita rossonera. Il concetto chiave di una seconda squadra è la crescita dei ragazzi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, così si fa: crescita al primo posto, gestione più sapiente e il ruolo dei veterani Notizie correlate Leggi anche: Milan Futuro, così si fa! Pareggio tutto cuore contro la capolista Leggi anche: Serie D, Oltrepò-Milan Futuro 0-1: il primo gol in maglia rossonera di Sardo porta il Diavolo al secondo posto Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie D, girone B: La Real Calepina supera 1-0 il Milan Futuro, decide il match il colpo di testa di Oboe; Un altro Seedorf al Milan: il figlio di Clarence ha esordito in Serie D; Così Allegri disegna il Milan del futuro: già 3 incontri con Furlani-Tare! Toto-ct: Conte torna in pole; Ultim'ora: addio all'AC MILAN, nasce il Milan United | Giornata storica per i tifosi rossoneri: cosa cambierà. Così Allegri disegna il Milan del futuro: già 3 incontri con Furlani-Tare! Toto-ct: Conte torna in poleCon i fatti l’allenatore rossonero sta dimostrando che vuole continuare il lavoro a Milanello. Solo la mancata qualificazione in Champions può cambiare tutto. Al Napoli invece le ultime parole di De L ... tuttosport.com MN - Milan, futuro Allegri: la volontà ed i desideri del tecnicoNegli ultimi giorni, complici avvicendamenti abbastanza impronosticabili, si è messo in discussione il futuro di Massimiliano Allegri al Milan. Gli eventi imprevisti sono ... milannews.it #Lewandowski perfetto per il #Milan anche per il futuro: ecco tutti i motivi #SempreMilan #calciomercato facebook Il futuro di Paulo #Dybala accende il calciomercato: il #Milan si è inserito con forza nella corsa all'attaccante argentino. La priorità della "Joya" resta la Serie A, e l'ipotesi rossonera diverrebbe concreta soprattutto in caso di addio di #Leao via @CorSport x.com