Milan altra rivoluzione? Le richieste di Allegri e la base su cui lavorare
Il Milan si appresta ad affrontare un’estate di possibili cambiamenti, con alcune richieste da parte di Allegri che potrebbero influenzare la strategia di mercato. Il sito ilfattoquotidiano riporta che i rossoneri stanno valutando nuovi investimenti e possibili cessioni, mentre si prepara a lavorare su una base di giocatori già presenti in rosa. La prossima sessione di mercato potrebbe vedere importanti movimenti per la squadra.
Ci stiamo preparando a un'altra rivoluzione estiva per il Milan? La risposta del ilfattoquotidiano.it è si, anche se Allegri sembrerebbe destinato a restare con una base solida su cui ripartire a livello di giocatori in rosa. L'allenatore avrebbe dato le sue direttive sul mercato: vorrebbe giocatori già pronti e affidabili in difesa, centrocampo e in attacco. Quali potrebbero essere le certezze di questo Milan? Secondo il sito Maignan in porta con De Winter, Gabbia e Pavlovic in difesa. Bene anche Bartesaghi e Athekame. Il Milan poi non vorrebbe rinunciare subito a Jashari. Altri punti di riferimento Rabiot e Saelemaekers. Tomori, Pulisic e Loftus–Cheek in scadenza nel 2027 potrebbero essere ceduti senza rinnovo, si legge.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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