Il Milan si appresta ad affrontare un’estate di possibili cambiamenti, con alcune richieste da parte di Allegri che potrebbero influenzare la strategia di mercato. Il sito ilfattoquotidiano riporta che i rossoneri stanno valutando nuovi investimenti e possibili cessioni, mentre si prepara a lavorare su una base di giocatori già presenti in rosa. La prossima sessione di mercato potrebbe vedere importanti movimenti per la squadra.

Ci stiamo preparando a un'altra rivoluzione estiva per il Milan? La risposta del ilfattoquotidiano.it è si, anche se Allegri sembrerebbe destinato a restare con una base solida su cui ripartire a livello di giocatori in rosa. L'allenatore avrebbe dato le sue direttive sul mercato: vorrebbe giocatori già pronti e affidabili in difesa, centrocampo e in attacco. Quali potrebbero essere le certezze di questo Milan? Secondo il sito Maignan in porta con De Winter, Gabbia e Pavlovic in difesa. Bene anche Bartesaghi e Athekame. Il Milan poi non vorrebbe rinunciare subito a Jashari. Altri punti di riferimento Rabiot e Saelemaekers. Tomori, Pulisic e Loftus–Cheek in scadenza nel 2027 potrebbero essere ceduti senza rinnovo, si legge.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, altra rivoluzione? Le richieste di Allegri e la base su cui lavorare

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