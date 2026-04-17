Al museo del Louvre di Parigi si tiene una mostra che mette a confronto le opere di Michelangelo e Auguste Rodin, due scultori di grande fama. La rassegna presenta sculture e bozzetti di entrambi gli artisti, evidenziando differenze e affinità nel loro modo di modellare la figura umana. La mostra si concentra sui lavori più rappresentativi di ciascuno, offrendo ai visitatori uno sguardo diretto sui loro stili e tecniche.

Al Louvre di Parigi una mostra mette a confronto due giganti dell’arte: Michelangelo e Auguste Rodin. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Michelangelo e Rodin a confronto al museo del Louvre

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