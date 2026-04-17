Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per il fine settimana sono state pubblicate dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 aprile. Per sabato 18 aprile si prevedono condizioni di tempo variabile, mentre domenica 19 aprile si attendono possibili piogge e temperature in calo. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente, che ha diffuso le ultime aggiornamenti relative alle condizioni meteorologiche previste per i giorni di sabato e domenica.

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 18 e domenica 19 aprile, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 aprile. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “l'alta pressione è in rinforzo sul.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

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Meteo, ultime piogge poi cambia tutto: «Fino a 26 gradi, sembrerà estate». Che tempo farà tra 25 aprile e 1 maggioIl traguardo di metà aprile rappresenta spesso un vero e proprio spartiacque meteorologico tra l'inverno e l'estate. E quest'anno ... msn.com

Meteo Italia: vortice con piogge, temporali e vento: che tempo farà nelle prossime ore?Prosegue il maltempo in gran parte d'Italia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti con tanto di allerte meteo. Le previsioni. meteo.it

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Buongiorno, #meteo in miglioramento ovunque con il ritorno dell'alta pressione. Un po' di variabilità sulle Prealpi e pedemontane del Nord e sul basso Tirreno con qualche sporadico fenomeno. Rialzo termico. I dettagli per il #weekend sul sito e sull'App di #3b x.com