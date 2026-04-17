Mercato nel park&ride Brigata Regina gli ambulanti baresi | Soddisfatti della nuova sede

Gli ambulanti che operano nel mercato del park&ride di Brigata Regina hanno espresso soddisfazione per la nuova sede, dopo aver visitato l’area e valutato le due opzioni disponibili. Insieme agli operatori, i rappresentanti dei commercianti hanno esaminato lo spazio e analizzato le alternative proposte. La visita si è svolta con l’obiettivo di comprendere le caratteristiche del nuovo sito e valutare gli eventuali benefici rispetto alla precedente ubicazione.

“L'area è stata visionata, ci siamo recati sul posto con gli operatori (miei colleghi), abbiamo così valutato le due opzioni disponibili. Siamo stati contenti dello spazio in corso Vittorio Veneto perchè ci permette un avvicinamento al centro cittadino”. Sono queste le parole con cui Paolo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Mercato nel park&ride Brigata Regina, le proteste degli ambulanti: "Turni stravolti, a rischio il lavoro"La gestione della turnazione quindicinale che coinvolge gli operatori nel mercato, trasferito da via Portoghese, sta creando disagi ed elementi di... Mercato nel park&ride Brigata Regina, il piano per eliminare i turni degli ambulanti: "Stalli ridotti per lavorare tutti"La proposta, lanciata dall'assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, sarà dibattuta nei prossimi incontri fra le Istituzioni locali e i... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Bari San Pasquale, apertura straordinaria per il mercato di via Salvemini: bancarelle attive domenica 19 aprile. Lavori Brt: il mercato di via Portoghese si trasferisce al park&ride: quando. Gli orari e gli operatoriIl mercato del lunedì di via Portoghese si trasferisce dal 16 marzo nel park and ride di corso Vittorio Veneto a Bari. Un provvedimento preso in via temporanea anche se lo spostamento dalla zona ... quotidianodipuglia.it Bari, il mercato del lunedì riparte dal park&ride di corso Vittorio Veneto e conquista i cittadiniSopralluogo questa mattina dell’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli nell’area del park&ride di corso Vittorio Veneto, all’angolo con via Brigata Bari, dove da due settimane è stato ... lagazzettadelmezzogiorno.it