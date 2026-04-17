In Parlamento si è verificato un acceso scontro tra alcuni deputati, con un intervento diretto di un deputato che ha rivolto un’accusa specifica. La discussione si è concentrata sul decreto Sicurezza, che sta passando alla fase finale dopo che il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione con 96 voti favorevoli e 46 contrari. Durante la seduta, sono intervenuti anche i commessi per gestire la situazione.

Il percorso parlamentare del decreto Sicurezza entra nella fase decisiva dopo il via libera dell’Aula del Senato, che ha approvato il disegno di legge di conversione con 96 voti favorevoli e 46 contrari. Il provvedimento, ora, si prepara a un passaggio rapido alla Camera dei deputati, dove è atteso l’esame finale entro i termini previsti per la conversione in legge. Un iter serrato, scandito da tempi parlamentari ridotti e da un clima politico particolarmente acceso, che riflette la forte contrapposizione tra maggioranza e opposizioni su un testo destinato a incidere su diversi ambiti della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico. Leggi anche: Sondaggi politici, cosa succede dopo lo scontro in parlamento: i numeri sono chiari Iter alla Camera e tempi per l’approvazione finale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Meloni è colpa tua!”. Scontro furioso in Parlamento: intervengono i commessi

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