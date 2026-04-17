La premier italiana si trova a Parigi per incontrare i rappresentanti dei Volenterosi, mentre in un messaggio diretto agli Stati Uniti ha chiesto di cessare il fuoco in Libano. Nel frattempo, in Francia si pianifica una possibile missione europea per sminare lo Stretto di Hormuz. La visita si svolge in un clima di tensione internazionale, con diversi temi di attualità sul tavolo.

Il presidente del ConsiglioGiorgia Meloniè atteso oggi a Parigi per ilvertice della coalizione dei Volenterosi, dove si discuterà di una possibile missione continentale persminare lo Stretto di Hormuz. Alla riunione partecipano in presenza, oltre al presidente franceseEmmanuel Macron, che la presiede, il primo ministro britannicoKeir Starmere il cancelliere tedescoFriedrich Merz, mentre i leader di una trentina di paesi si collegheranno in video conferenza. Benché non si conoscano ancora i dettagli, l’inquilino dell’Eliseo ha già affermato chela spedizione sarà strettamente difensiva. Per il premier italiano si tratta di un appuntamento importante, perchéuna svolta nel conflitto in Iran, e soprattutto nel suddetto braccio di mare, potrebberasserenare il clima con gli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni a Parigi dai Volenterosi, ma lancia messaggi distensivi a Washington: “Cessate il fuoco in Libano merito Usa”

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