Marche i vini più venduti nei supermercati | Trebbiano in testa poi Verdicchio e Passerina

Nel 2025, nella grande distribuzione italiana sono stati venduti complessivamente circa 737 milioni di litri di vino e spumante, con una diminuzione di 20 milioni rispetto all’anno precedente. Tra i vini più acquistati nei supermercati della regione, il Trebbiano si conferma il più venduto, seguito dal Verdicchio e dalla Passerina. Questi dati si riferiscono alle vendite registrate nel settore della grande distribuzione nella regione Marche.

Sono 737 milioni i litri di vino e spumante venduti nel 2025 nella Grande Distribuzione Italiana, 20 in meno rispetto al 2024. La GDO si conferma il canale commerciale privilegiato per il settore e permette di comprendere le propensioni di acquisto degli italiani in fatto di vini. Lo studio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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