Manfredi al convegno di Merita sul Pnrr | Il vero lascito del Piano? E’ il metodo

Durante il convegno organizzato dall’associazione Merita, un rappresentante ha sottolineato che il metodo adottato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta il vero risultato raggiunto. L’evento, intitolato “Agenda Sud 2030” e svolto presso le Gallerie d’Italia, ha visto partecipanti discutere sul contenuto e le modalità di attuazione del piano. La discussione si è focalizzata sull’approccio adottato e sui processi di implementazione nel contesto delle politiche di sviluppo.

Intervenendo all’evento “Agenda Sud 2030”, ospitato alle Gallerie d’Italia e dedicato al tema “Il Mezzogiorno dopo il Pnrr”, il sindaco di Napoli e presidente Anci Gaetano Manfredi ha indicato nel Pnrr non solo uno strumento di investimento, ma soprattutto un cambio strutturale di approccio nella gestione delle risorse pubbliche. “In un Paese spesso allergico ai metodi, il lascito del Pnrr è più grande delle singole opere: è il metodo”, ha affermato, sottolineando come questo abbia reso possibile una capacità di spesa che in precedenza era considerata irraggiungibile. Manfredi ha evidenziato come il nuovo modello abbia permesso di ridurre due principali colli di bottiglia: da un lato lo stallo tra stanziamento e programmazione degli interventi, dall’altro i tempi delle procedure di gara.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate L’invito di Varni a città e ateneo: "Il suo lascito è fondamentale. Ora va onorato come merita"I caschetti da cantiere calati sulla fronte, le suole imbiancate dalla calce durante le visite ai cantieri dove i conventi della Bologna medievale... Napoli, Agenda Sud 2030: focus sul Mezzogiorno dopo il Pnrr. La Fondazione Merita apre il dibattitoSi terrà venerdì 17 e sabato 18 aprile a Napoli, presso le Gallerie d’Italia, il convegno “Agenda Sud 2030 – Il Mezzogiorno dopo il Pnrr”, promosso... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Invito al convegno Terza età: uso consapevole delle tecnologie digitali e dei mezzi informatici; Conferita la Medaglia della Città alla memoria di Giovanni Amendola nel centenario della morte; Bagnoli, partono i dragaggi: Manfredi fa il punto sui lavori di riqualificazione; Manfredi alla due giorni del Pd: Ricetta Sud per le Politiche. A Manfredonia due giornate dedicate alla diabetologia: il 17 e 18 aprile Diabetes and Unmet Needs 3Il 17 e il 18 aprile 2026 il Regiohotel Manfredi ospiterà la terza edizione di Diabetes and Unmet Needs – Il futuro della diabetologia tra tecnologia e umanità, iniziativa promossa da Diabete Italia ... manfredonianews.it Milano, fine dei giochi? Streaming del convegnoSegui qui la diretta video del convegno Milano, fine dei giochi?, organizzato da Tempi e Ccl. Venerdì 17 aprile a partire dalle 9.30 ... tempi.it L’intervista a Manfredi sulle dinamiche della nuova legislatura: con Fico è sparito lo “schiacciamento” che caratterizzava il governo De Luca facebook