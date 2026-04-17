Mandello il campo da basket non sparirà Padel necessario per crescere

A Mandello, il campo da basket all'aperto situato al centro sportivo di Pra' Magno sarà soggetto a un possibile ridimensionamento, secondo quanto annunciato dalla Polisportiva locale. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra alcuni cittadini, mentre l’organizzazione sportiva ha sottolineato l’importanza di introdurre il padel come disciplina per favorire la crescita sportiva nella zona. La questione riguarda le scelte future riguardanti l’area dedicata allo sport all’interno del centro.

Il campo da basket esterno al centro sportivo di Pra' Magno Mandello diventa terreno di scontro tra chi teme che possa venire meno e la stessa Polisportiva, che ne ha annunciato il ridimensionamento.Nelle scorse ore il sodalizio è intervenuto per "fornire alcune precisazioni, "con l'obiettivo di.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Cartolina - Stabilimento Moto Guzzi a Mandello Lario (Lecco) sullo sfondo la Grigna - viaggiata 1956 - facebook.com facebook