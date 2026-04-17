Malattia misteriosa addio a Federica 22 anni; occhio alla truffa della Tari via Sms

L’edizione del 17 aprile 2026 si apre con la notizia della morte di Federica, una ragazza di 22 anni, in circostanze ancora da chiarire. Contestualmente, le autorità segnalano un aumento delle truffe via SMS legate alla tassa sui rifiuti, con avvisi falsi che invitano i cittadini a pagamenti non autorizzati. Le forze dell’ordine invitano a prestare attenzione e verificare le comunicazioni ufficiali.

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