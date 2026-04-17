L’edizione del 17 aprile 2026 si apre con il lutto per la morte di una ragazza di 22 anni a causa di una malattia sconosciuta. Contestualmente, circolano messaggi SMS che chiedono pagamenti relativi alla tassa sui rifiuti, ma si tratta di una truffa. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione a queste comunicazioni fraudolente e a verificare le fonti ufficiali prima di effettuare pagamenti.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Malattia misteriosa, addio a Federica, 22 anni; occhio alla truffa della Tari via Sms

Notizie correlate

Truffa TARI a Lodi: occhio all’SMS falso, ecco come evitare il raggiroL’amministrazione di Lodi lancia un allarme per i residenti: stanno circolando messaggi fraudolenti legati alla TARI.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Malattia misteriosa, addio a Federica, 22 anni; occhio alla truffa della Tari via Sms; Malattia misteriosa in Burundi provoca 5 morti, Oms indaga; Malattia misteriosa in Burundi fa 5 morti su 35 contagiati, quali sono i sintomi dal vomito alla diarrea; Misteriosa malattia in Burundi, i sintomi e che cosa sappiamo.

Malattia misteriosa, addio a Federica, 22 anni; occhio alla truffa della Tari via SmsL'edizione del 17 aprile 2026 si apre con un addio che tocca il cuore di tutti e un'allerta massima per i cittadini. Ecco i fatti principali della ... ilnotiziario.net

Misteriosa malattia in Burundi, i sintomi e che cosa sappiamoCinque morti e 35 pazienti colpiti da una misteriosa malattia in Burundi. I sintomi e l'analisi dell'epidemiologo. lapresse.it

Burundi, misteriosa malattia provoca 5 morti e 35 contagi: l'OMS avvia indagini Un focolaio di malattia sconosciuta in Burundi ha causato 5 morti e 35 contagi. L'OMS esclude Ebola e altre malattie note, ma indagini sono in corso. #notizie #news #cronaca #p facebook

In Burundi sono in corso indagini su una malattia misteriosa che ha colpito 35 persone uccidendone 5. Si teme su tratta di una malattia infettiva x.com