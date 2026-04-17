Malata di leucemia muore a Taranto durante una trasfusione famiglia presenta denuncia | Morte anomala

Da fanpage.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 50 anni, affetta da leucemia, è deceduta durante una trasfusione presso l’ospedale Moscati di Taranto. La famiglia ha presentato una denuncia, definendo la morte come “anomala”. La donna si era sottoposta a una terapia sperimentale quando si è sentita male, portando alla decisione di avviare un’inchiesta per chiarire le cause del decesso.

La donna, una 50enne malata di leucemia, si è sentita male mentre si sottoponeva a una terapia sperimentale all’ospedale Moscati di Taranto. L’avvocato Dario Iaia che segue la famiglia: “Abbiamo presentato una denuncia, a breve sarà predisposta l’autopsia".🔗 Leggi su Fanpage.it

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