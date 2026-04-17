Malata di leucemia muore a Taranto durante una trasfusione famiglia presenta denuncia | Morte anomala

Una donna di 50 anni, affetta da leucemia, è deceduta durante una trasfusione presso l’ospedale Moscati di Taranto. La famiglia ha presentato una denuncia, definendo la morte come “anomala”. La donna si era sottoposta a una terapia sperimentale quando si è sentita male, portando alla decisione di avviare un’inchiesta per chiarire le cause del decesso.

La donna, una 50enne malata di leucemia, si è sentita male mentre si sottoponeva a una terapia sperimentale all’ospedale Moscati di Taranto. L’avvocato Dario Iaia che segue la famiglia: “Abbiamo presentato una denuncia, a breve sarà predisposta l’autopsia".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Taranto: muore bambino di 3 anni, sospetta leucemiaUna notte di dolore ha colpito la provincia di Taranto, dove un bambino di tre anni, proveniente dal comune di Castellaneta, è deceduto presso... Malore durante la trasfusione, muore donna di 50 anniUna donna di 50 anni di Lizzano, in provincia di Taranto, è morta ieri mattina all’ospedale Moscati di Taranto dove era in cura per una grave forma... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Leucemie dei bambini, così la cellula malata si nasconde: ricerca italiana apre la strada a cure future. Malata di leucemia muore a Taranto durante una trasfusione, famiglia presenta denuncia: Morte anomalaLa donna, una 50enne malata di leucemia, si è sentita male mentre si sottoponeva a una terapia sperimentale all’ospedale Moscati di Taranto ... fanpage.it Insegnate si ammala di leucemia e muore, ma aveva inscenato tutto: «Si era rasata i capelli e ci faceva scrivere mail dalla madre»Ha finto di essere malata di leucemia fino a simulare la sua morte. Lara Simpson, 26 anni, un'insegnante della scuola elementare di Dundee, in Scozia, ha inventato una fitta rete di bugie per oltre ... leggo.it