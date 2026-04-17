Luca Salsi il giovane karateka di Traversetolo che sta facendo parlare di sé

Un giovane karateka di 17 anni proveniente da Traversetolo sta attirando l'attenzione nel panorama sportivo nazionale. Ha iniziato a praticare il karate da bambino, quasi per gioco, e nel corso degli anni ha sviluppato una notevole esperienza. Attualmente, è considerato uno dei nomi più promettenti nel settore giovanile del karate italiano. La sua crescita e le sue prestazioni stanno suscitando interesse tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Ha iniziato da bambino, quasi per gioco. Oggi, a soli 17 anni, Luca Salsi è già uno dei nomi più interessanti del karate giovanile italiano. Originario di Traversetolo, in provincia di Parma, Salsi pratica karate dal 2012. Da allora non si è più fermato: allenamenti costanti, gare, sacrifici e.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Il metodo giapponese per le pulizie che sta facendo parlare: come funzionaLa primavera è arrivata e con essa la voglia di aprire le finestre, liberarsi del disordine e riorganizzare finalmente la casa. Chi è Tony Pitony: il cantante mascherato che sta facendo parlare Sanremo 2026Tony Pitony è un performer siciliano che si presenta con una maschera da Elvis Presley e un repertorio volutamente irriverente: testi espliciti,...