Luca Salsi il giovane karateka di Traversetolo che sta facendo parlare di sé

Da parmatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane karateka di 17 anni proveniente da Traversetolo sta attirando l'attenzione nel panorama sportivo nazionale. Ha iniziato a praticare il karate da bambino, quasi per gioco, e nel corso degli anni ha sviluppato una notevole esperienza. Attualmente, è considerato uno dei nomi più promettenti nel settore giovanile del karate italiano. La sua crescita e le sue prestazioni stanno suscitando interesse tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Ha iniziato da bambino, quasi per gioco. Oggi, a soli 17 anni, Luca Salsi è già uno dei nomi più interessanti del karate giovanile italiano. Originario di Traversetolo, in provincia di Parma, Salsi pratica karate dal 2012. Da allora non si è più fermato: allenamenti costanti, gare, sacrifici e.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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